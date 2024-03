Prasówka z całego tygodnia 24.03.2024 w Śremie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

W piątkowy wieczór, 22 marca pątnicy z naszego regionu po raz ósmy uczestniczyli w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej ze Śremu do Gogolewa. Tradycyjnie organizatorzy wyznaczyli dwie trasy, podczas których uczestnicy rozważali stacje drogi krzyżowej.

W sobotnie popołudnie 23 marca strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze przy ulicy Ogrodowej w Śremie. Ze zgłoszenia wynikało, że palą się przewody w jednym z budynków. Do akcji zastępy ze śremskiej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.

Wielkopolska w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej była zupełnie inna niż teraz. Przez wiele lat zmieniło się tyle, że teraz pewne miejsca są wręcz nie do poznania. Przedstawiamy archiwalne biało-czarne zdjęcia miast z województwa wielkopolskiego z czasów PRL-u. Łezka się w oku zakręci!

Czas przedwielkanocny to czas, kiedy wierni wspominają mękę Jezusa Chrystusa, modląc się przy kolejnych stacjach drogi krzyżowej. Wierni z kościoła farnego w Śremie pogrążeni w modlitwie podczas drogi krzyżowej przeszli ulicami miasta w piątek 22 marca. Zobaczcie, jak było.

Kolejna osoba znana ze szklanego ekranu odwiedziła gminę Książ Wielkopolski. W środę 20 marca do Ceglarni w Jaroławkach zawitał aktor Adam Woronowicz. Spotkanie było nie tylko okazją do wysłuchania barwnych anegdot z planów filmowych. Był również czas na pytania do zaproszonego gościa, autografy i pamiątkowe zdjęcia.

Czwartkowe popołudnie 21 marca w Śremie upłynęło w muzycznej atmosferze za sprawą koncertu łączącego pokolenia, który odbył się w sali Muzeum Śremskiego. Na scenie pojawili się bardzo młodzi wokaliści oraz ich starsi koledzy. Łączy ich wspólne zamiłowanie do śpiewania.