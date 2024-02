Tygodniowy przegląd prasy 25.02.2024: Śrem, 18.02-24.02.2024. Poznaj najważniejsze informacje ze Śremu

Piątkowy wieczór 23 lutego w Jarosławkach stał pod znakiem świętowania Dnia Kobiet. Do Ceglarni przybyło ponad 200 pań, które ten wieczór postanowiły spędzić między innymi w towarzystwie Mai Ostaszewskiej, dobrym jedzeniu, rozmowach i wspólnej zabawie. Zobaczcie jak było!

W czwartek 22 lutego ul. Grottgera w Śremie wstrząsnęła eksplozja, która miała miejsce w jednym z mieszkań. Na miejsce wezwano służby ratunkowe oraz policję. Jedyną osobą poszkodowaną był mężczyzna przebywający w mieszkalni. Został on przetransportowany śmigłowcem LPR z licznymi oparzeniami do szpitala. Niestety nie przeżył.

Już po raz ósmy wierni z naszego regionu będą mogli wziąć udział w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej, którą tym razem zaplanowano na piątek 22 marca. Tradycyjnie uczestnicy będą mieli do pokonania dwie trasy liczące ponad czterdzieści kilometrów. Celem tej duchowej wędrówki będzie kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gogolewie.

W czwartek 22 lutego doszło do wybuchu w jednym z mieszkań w Śremie. Na miejsce wezwano straż pożarną, policję oraz pogotowie ratunkowe. Jedna osoba została poszkodowana. Trwają ustalenia, co się wydarzyło w budynku wielorodzinnym na ul. Grottgera w Śremie.

Kampania wyborcza rozkręca się na dobre. We wtorkowe popołudnie odbyła się konferencja komitetu Adama Lewandowskiego, który stara się o reelekcję na stanowisko Burmistrza Śremu. Podczas spotkania zaprezentowano nie tylko program, ale również kandydatów do śremskiej rady miejskiej.

Rolnicy ponownie wyjdą na ulice. 20 lutego blokują oni nie tylko drogi dojazdowe do Poznania, ale też węzły na A2. Utrudnienia w ruchu są już od samego rana. Kierowcy muszą się liczyć z korkami.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) dokonała wyboru wykonawców dla trzech odcinków budowy drogi ekspresowej S11 prowadzącej od Kępna w stronę autostrady A1. Planowana trasa rozpocznie się na terenie województwa wielkopolskiego. To właśnie tu ma połączyć się z wybudowaną obwodnicą Kępna.

Ferie w pełni i dzieci oraz młodzież chętnie korzystają ze zorganizowanych dla nich półkolonii i zajęć. Dzieci z gminy Książ Wielkopolski spędzające ferie z Centrum Kultury wybrały się do wielkopolskiego królestwa klocków Lego, czyli do Hystoryland. Wizyta w tym miejscu to połączenie przyjemnego z pożytecznym. Zobaczcie, jak było!

We wtorek 20 lutego kierowcy będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Planowane są bowiem ponownie protesty rolników na drogach wojewódzkich i krajowych, mowa także o blokowaniu głównych węzłów komunikacyjnych stolicy Wielkopolski. Na możliwe utrudnienia w ruchu drogowym uwagę zwracają również policjanci.