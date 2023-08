Bieg z historią w tle. Muzeum Śremskie i Śremski Sport zapraszają do udziału w 1 Śremskim Biegu Historycznym

Biegacze ze Śremu i okolic wystartują w dniu historycznej rocznicy

Biuro zawodów biegu wraz ze startem i metą zostaną zlokalizowane na terenie Muzeum Śremskiego. W ten weekend będzie się również odbywało wydarzenie „Tyle słońca w naszym mieście”. Biegacze będą mieli do pokonania trasę ok. 5 kilometrów, która będzie prowadzić ulicą Mickiewicza, Wiosny Ludów, Krótką oraz wałem i promenadą wzdłuż Warty. Uruchomiono już apisy internetowe, a koszt wpisowego to symboliczne 10 złotych. Dla wszystkich uczestników biegu organizatorzy przygotują medale. Limit startujących to 150 biegaczy.