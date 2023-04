Dokąd płyniesz Warto Śrem? Kolejna porażka na Stadionie Miejskim. Beniaminkowie okręgówki walczą do końca. Przełamanie Pogoni i Zawiszy

Czy śremska Warta złapie wiatr w żagle i oddali się od strefy spadkowej?

203 dni, czyli ponad pół roku. Tyle czasu kibice śremskiej Warty czekali na upragnione zwycięstwo swojej drużyny na Stadionie Miejskim w Śremie. Ta sztuka udała się 15 kwietnia, kiedy nasi zawodnicy odprawili z kwitkiem zamykającego ligową tabelę Piasta Poniec (zwycięstwo 2:1 przyp.). Był to mecz z gatunku za sześć punktów. Wszystko mogłoby wskazywać, że podopieczni Michała Mocka wreszcie podnieśli przysłowiową kotwicę i złapali wiatr w żagle do kolejnych zwycięstw. Nic bardziej mylnego. W sobotnie popołudnie do Śremu zawitał sąsiad z ligowej tabeli, zespół Astry Krotoszyn. Gospodarze nie dość, że nie potrafili sforsować defensywy rywali to na domiar złego dali sobie wbić dwa gole.