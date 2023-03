Jak feniks z popiołów! Efektowne przełamanie Warty Śrem. Hat-trick Mateusza Pietrowskiego na wagę zwycięstwa

Sierpniowa kanonada na Stadionie Miejskim w Śremie

Wracając wspomnieniami do sierpniowego starcia Warty i Zawszy na śremskim Stadionie Miejskim nasuwa się jedno skojarzenie. To był szalony mecz, w którym kibice obejrzeli aż jedenaście bramek. Warciarze mimo, że przegrywali 2:6 podjęli rękawice i ruszyli do odrabiania strat. Zabrakło im wówczas niewiele, a ostatecznie gospodarze przegrali 5:6.