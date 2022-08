Dożynki w Dalewie przerwała ulewa. Mieszkańców i zaproszone osoby ugościła "Niezapominajka" Katarzyna Baksalary

Tegoroczne dożynki w Dalewie pozostaną na długo w pamięci mieszkańców tej wsi oraz zaproszonych gości. Ulewa pokrzyżowała plany organizatorów i zamiast hucznie bawić się na boisku w Dalewie mieszkańcy szukali schronienia przed deszczem pod dachami oraz parasolkami. Na szczęście nie ma sytuacji nie do rozwiązania i pomocną dłoń do organizatorów Święta Plonów w Dalewie wyciągnęli właściciele sali „Niezapominajka” i to właśnie tam ugoszczono wszystkich chcących świętować tegoroczne dożynki. Na przemoczonych i już lekko zziębniętych dalewian czekała gorąca kawa i herbata na rozgrzewkę, a potem dożynkowa zabawa, tyle że „pod dachem”