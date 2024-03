Protest rolników w Nowym Mieście nad Wartą. Zablokowano most na krajowej Jedenastce. Policja kieruje ruch na objazdy [zdjęcia]

Kolejne protesty rolników. Blokada ważnej trasy w naszym regionie

Polscy rolnicy nie odpuszczają i konsekwentnie mówią, o dwóch postulatach, które zostały przedstawione na pierwszych protestach pod koniec stycznia br., m.in. podczas akcji protestacyjnej, która odbyła się w Nowym Mieście . Protestujący chcą wstrzymania napływu ukraińskiego zboża do Polski i sprzeciwiają się zapisom Zielonego Ładu.

W środowy poranek protesty rozpoczęły się na wielu drogach, również w naszym regionie. Od godziny 6:00 rolnicy zablokowali obwodnicę Śremu , a dwie godziny później rozpoczął się protest na drodze krajowej nr 11 w Nowym Mieście nad Wartą. Rolnicy zdecydowali się zablokować most na rzece Warcie.

Akcja protestacyjna w Nowym Mieście potrwa kilka godzin

Zgodnie z zapowiedziami od godziny 15:00 do 16:00 rolnicy odblokują przejazd na krajowej Jedenastce. O 16 ponownie zablokują drogę, a akcja ma się zakończyć o 18:00. W trakcie jej trwania przepuszczane będą pojazdy uprzywilejowane m.in. karetki pogotowia. Jeżeli ktoś będzie podróżował z dzieckiem do szpitala lub z kobietą w ciąży to w takiej wyjątkowej sytuacji również będzie możliwość przejechania w tym miejscu.