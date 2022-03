Wielkopolski Dogtrekking na Łęgach Mechlińskich 2022. Ponad 80 uczestników wraz z psami stawiło się na psiej imprezie pod Śremem

Wielkopolski Dogtrekking na Łęgach Mechliśkich 2022

Z roku na rok imprezy dogrekkingowe zdobywają coraz więcej fanów, a do Mechlina pod Śremem przyjeżdżają coraz to nowe osoby, chętne do poznania tych niewątpliwie atrakcyjnych terenów podczas spaceru z psem i tropieniu kolejnych punktów zaznaczonych na mapie imprezy.