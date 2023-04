Parafianie śremskiej Fary przeszli ulicami miasta podczas Drogi Krzyżowej. W tym roku trasa modlitwy musiała ulec zmianie

Droga Krzyżowa śremskiej Fary. Wierni modlili się w deszczu

W tym roku parafian śremskiej Fary w modlitwie nie zatrzymały ani remont, ani deszcz, który intensywnie padał przez całą trasę tegorocznej Drogi Krzyżowej. Jeśli chodzi o remont, to tym razem wierni nie podążyli tradycyjną trasą od kościoła św. Ducha do Fary ulicami Wyszyńskiego, Kościuszki, pl. 20 Października i Farną. Rozkopane ulice uniemożliwiły to i dlatego tegoroczna trasa prowadziła ul. ks. Jerzego Popiełuszki, Polną, Ogrodową i Farną.