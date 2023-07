Impreza na betonie. Urodziny Miasta na parkingu przy zbiegu ulic Grunwaldzkiej i Staszica. Mieszkańcy krytycznie o lokalizacji koncertu

W sierpniu będziemy świętować Urodziny Miasta. Śrem ma 770 lat.

Co może wzbudzać niekoniecznie pozytywne emocje? Zdecydowanie polityka, która dzieli ludzi, a nie łączy. Może też być sport, a przynajmniej niektóre dyscypliny jak np. piłka nożna, bo ciężko mówić o pozytywnych odczuciach po ostatnich “wyczynach: Biało-czerwonych w Mołdawii. Na przykładzie naszego, śremskiego podwórka okazuje się, że jest to również kultura. Dokładniej zbliżający się wielkimi krokami koncert z okazji Urodzin Miasta.

Internauci krytycznie o lokalizacji koncertu z okazji Urodzin Miasta

Pytanie, co może pójść nie tak? Okazuje się, że po publikacji oficjalnego plakatu przez śremski Urząd Miejski rozgorzała ożywiona dyskusja wśród mieszkańców. Koncert odbędzie się na … parkingu. Nie, to nie jest 1 kwietnia, a mamy początek lipca. Koncert z okazji Urodzin Miasta odbędzie się na parkingu u zbiegu ulic Staszica i Grunwaldzkiej, który znajduje się niedaleko Śremskiego Sportu. Po umieszczeniu na naszym Facebooku informacji dotyczącej lokalizacji wydarzenia z okazji Urodzin Miasta pojawiły się liczne komentarze. Nasi czytelnicy byli bezlitośni i nie pozostawili suchej nitki na tej lokalizacji.

Pojawiły się również głosy Internautów, którzy stwierdzili, że obojętnie, co by nie działo się w naszym mieście i tak będzie narzekanie. W całej dyskusji padło też dosyć istotne pytanie:

Hmm, a amfiteatr to po co wybudowano? Żeby stał i się kurzył?

Dlaczego będziemy świętować Urodziny Miasta na parkingu?

We wspomnianej dyskusji przewija się słowo Błonie. To właśnie tam pierwotnie planowano lokalizację wydarzenia z okazji Urodzin Miasta. Przynajmniej tak mówił przez kilka ostatnich tygodni (jak nie dłużej) burmistrz, Adam Lewandowski. Dla przypomnienia śremskie Błonie to teren znajdujący się przy ulicy Piłsudskiego na wjeździe od strony Poznania pomiędzy Cmentarzem Żydowskim ad Kanałem Ulgi.

W tej sytuacji trzeba postawić ważne pytania. Dlaczego na miesiąc przed wydarzeniem podjęto decyzję o takiej, a nie innej lokalizacji wydarzenia? Skąd pomysł, żeby to był betonowy parking? Czy w związku z imprezą planowane są prace mające na celu przygotowanie tego terenu i kto będzie za to odpowiadał? Jakie zadania będą realizowane przez Śremski Ośrodek Kultury w ramach organizacji Urodzin Miasta? Takie pytania wysłaliśmy do Urzędu Miejskiego w Śremie oraz dyrektor ŚOK, Anny Szmyt-Baranowskiej. W śremskim magistracie usłyszeliśmy wstępnie, że tak na dobrą sprawę to nikt nie zmienił lokalizacji. Śremskie Błonie były traktowane tylko jako pomysł. Oficjalny plakat promujący wydarzenie z lokalizacją na parkingu przy zbiegu ulic Grunwaldzkiej i Staszica pojawił się w Internecie w środę, 5 lipca.