Iskrzy w Iskrze. Miejsce tworzone przez ludzi i dla ludzi, które łączy lokalną społeczność w Psarskiem. [film, zdjęcia]

Zdaniem Doroty Witczak fenomen Iskry tkwi w ludziach, którym się chce, którzy zawsze przychodzą tu z uśmiechem. Jak zdradziła drzwi są tutaj otwarte dla każdego i każdy może tutaj przyjść. Zawsze znajdzie się coś do jedzenia, zawsze panuje tu fantastyczna atmosfera.

Ludzie przynoszą do nas najróżniejsze rzeczy: gry, zabawki, książki z których później korzystają dzieci. Jak przychodzą najmłodsi to przychodzą też ich rodzice

To jest realizacja takiego, mojego marzenia, żeby było u nas na wsi miejsce, w którym można usiąść, porozmawiać z drugim człowiekiem. Mamy wystawione na zewnątrz stoły i krzesła. Nawet jak świetlica jest zamknięta można przyjść, usiąść, wypić swoją kawę. Jak świetlica jest otwarta to zawsze znajdzie się kawa