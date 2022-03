Kinoteatr Słonko: wieczór w brzmieniu ballad. Roksana Polska-Batorska zaśpiewała dla śremskiej publiczności

"Małe wino" w Kinoteatrze Słonko

Kameralny koncert na deskach Kinoteatru Słonko to inicjatywa Śremskiego Ośrodka Kultury. Dla artystki nasz Kinoteatr to szczególne miejsce. W lutym tego roku piosenkarka wydała swoją trzecią balladę “Małe wino”. Teledysk do niej został zrealizowany w śremskim kinie. Piosenkarka, autorka tekstów, kompozytorka i pianistka zaprezentowała swój autorski repertuar. Podczas koncertu publiczność mogła usłyszeć m.in. takie utwory jak “(A)sio” czy “Moja tęsknota”.