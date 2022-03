"Magia strun" oczarowała publiczność w Muzeum Śremskim. Zobacz zdjęcia z koncertu

Pełna sala widowiskowa Muzeum Śremskiego

"Magia Strun" - Troje niezwykłych artystów

Muzyka popularna na harfach i skrzypcach dzięki trójce artystów zyskała zupełnie nowy wymiar. Jadwiga Tomczyńska zachwyciła publiczność swoją grą na harfie elektrycznej i nietuzinkowym głosem. Artystka znana jest również z występów w programach telewizyjnych. Prawdziwe show na skrzypcach klasycznych i elektrycznych zaprezentowała Barbara Szelągiewicz. Szczególny aplauz wzbudziły wspomniane wykonania utworów z gatunku rocka. Swoim kunsztem zachwycał także Michał Zator grający na harfie celtyckiej. Jest to jedyny śpiewający harfista w tej części Europy.

Klasyki muzyki filmowej w nowych aranżacjach

Przez niemal półtorej godziny troje muzyków zaprezentowało utwory znane z filmów. M.in. "Skyfall", czyli przewodni utwór z filmu o przygodach Jamesa Bonda z 2012 o tym samym tytule. Nie zabrakło też polskich klasyków jak "Wielka miłość" Seweryna Krajewskiego czy "Zacznij od Bacha" z repertuaru Zbigniewa Wodeckiego. Artyści wykonali również energetyczne wersje takich przebojów jak "Stand by me" czy "Don't worry". Spory aplauz publiczności wywołał set utworów rockowych w aranżacji na skrzypcach m.in. "I Love Rock 'n' Roll" Joan Jeet czy "The Final Countdown" grupy Europe.