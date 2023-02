Zespół Pectus zagrał w Śremie. Publiczność fantastycznie bawiła się podczas koncertu w auli KCEK [zdjęcia]

Komplet publiczności na śremskim koncercie zespołu Pectus

Kiedy na początku stycznia br. zaprosiliśmy na koncert zespołu część internautów wyraziła swoje niezadowolenie. Komentujący zarzucali Śremskiego Ośrodkowi Kultury, że Pectus to tzw. “odgrzewany kotlet”. Pojawiły się również pytania i wątpliwości dotyczące miejsca wydarzenia, czyli KCEK w Śremie. W praktyce sprzedano wszystkie bilety, również te z dodatkowej puli. Najlepszym podsumowaniem jest fakt, że w niedzielne popołudnie publiczność w komplecie zasiadła na widowni w oczekiwaniu na koncert.

Muzycy z grupy Pectus sięgnęli po twórczość mistrza Wojciecha Młynarskiego

Bracia zagrali również utwory z najnowszego, wydanego w 2019 roku albumu ”Pectus Kobiety/Wojciech Młynarski”. Jak zdradził wokalista zespołu dzięki pomocy córki Wojciecha Młynarskiego, Agaty udało się uzyskać dostęp do niepublikowanych dotąd tekstów mistrza, które znajdowały się w rodzinnych archiwach. Dzięki temu muzycy stworzyli materiał na wspomniany album. Po zakończeniu koncertu publiczność miała okazję zdobyć autograf od artystów.

Tomasz Barylski

Był to powrót zespołu do Śremu po 10 latach. Dokładnie 10 lutego 2013 roku grupa zagrała w śremskiej hali Bazar i był to pierwszy przystanek na trasie koncertowej promującej krążek "Siła Braci".