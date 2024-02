Kolejny zastrzyk gotówki dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Dolsk. Ponad 80 tysięcy złotych zostanie przeznaczone na kolejne remonty

Latem odnowioną dużą wypożyczalnię w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Dolsk

"Kulisy kultury" to program Samorządu Województwa Wielkopolskiego adresowany do instytucji kultury. Dzięki pozyskanym funduszom wspomniane instytucje mogą poprawiać i rozwijać infrastrukturę kulturalną. Z tego programu korzystała już wcześniej Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dolsk .

Kolejne pieniądze w ramach programu "Kulisy Kultury" na dalsze remonty biblioteki w Dolsku

W czwartej edycji programu "Kulisy Kultury" znalazło się łącznie trzydzieści dziewięć projektów. Cztery z nich to projekty inwestycyjne, a trzydzieści pięć to projekty remontowe. W tej drugiej grupie projektów ponownie znalazła się Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dolsk. Tym razem w ramach programu udało się pozyskać kwotę 81 tysięcy złotych, a pieniądze mają zostać przeznaczone na remont holi i pomieszczeń biblioteki. Łączna kwota na realizację czwartej edycji programu to trzy miliony złotych.