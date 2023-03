Lany Poniedziałek z kominiarzami w Zbrudzewie. Będą murzyć w szczytnym celu. Tym razem chcą pomóc małej Marysi [zdjęcia]

Ponad stuletnia tradycja kominiarzy w Zbrudzewie

Barwy korowód zbrudzewskich kominiarzy murzy w szczytnym celu

Ten zwyczaj ma przynosić szczęście i pomyślność, dlatego nikomu nawet nie przychodzi do głowy, żeby uciekać. Miejscowi są przygotowani na przybycie barwnego korowodu i za omurzenie twarzy wkładają do koszyka Baby drobne podarunki jak np. słodycze. Natomiast do kapelusza Chłopa lub cylindrów kominiarzy lądują drobne datki “na mydełko”. Od kilku lat zebrane pieniądze przekazywane są na pomoc dla małych mieszkańców naszego powiatu. W tym roku kominiarze ze Zbrudzewa będą zbierać pieniądze na pomoc dla trzyletniej Marysi Nadolnej, która jest mieszkanką tej miejscowości.