Konkurs Palm Wielkanocnych w Muzeum Śremskim. Poznajcie zwycięzców i laureatów. Jak myślicie, jak wysoka była najwyższa palma? Katarzyna Baksalary

Palmy wielkanocne to nieodzowny atrybut Wielkanocy. Muzeum Śremskie po raz kolejny zaprosiło mieszkańców Śremu i okolic do wspólnej zabawy i udziału w konkursie na palmę wielkanocną. Chętnych do udziału w konkursie nie brakowało. Zobaczcie, kto zwyciężył. Dowiecie się również, ile miała najwyższa z plam!