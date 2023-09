Miasteczko Dyniowe w Śremie szykuje się do otwarcia. Przez najbliższy miesiąc będzie się można cieszyć w Śremie dyniowym plenerem!

Miasteczko Dyniowe w Śremie wkrótce otwarte dla odwiedzających

Otwarcie Miasteczka Dyniowego w Śremie już tuż, tuż...

Miasteczko Dyniowe otwarte dla odwiedzających zostanie w sobotę 23 września. Już teraz trwają prace nad organizacją kilku ton dyń, a są one przeróżne od malutkich po całkiem duże, które nie powstydziłyby się startu w konkursie dyń przygotowywanym co roku w Grzybnie.

Żaden korbol się nie zmarnuje z Miasteczka Dyniowego w Śremie

Jako ciekawostkę, dla naszych czytelników spoza Wielkopolski oraz tych, którzy z naszą gwarą są nieco na bakier, zdradzimy, że po poznańsku dynia to po prostu korbol. Jak zapewnił Kuba Tylman, żaden z kroboli po zamknięciu miasteczka się nie zmarnuje. Będzie można tak jak co roku zabrać ostatniego dnia działalności miasteczka za darmo do domu! Dynie trafią również do lokalnych restauratorów oraz po prostu do słoików w formie rozmaitych przetworów.