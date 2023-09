Rowerowy piknik nad Jeziorem Grzymisławskim w Śremie. Tak wakacje kończy Śremski Sport

Rajdy rowerowe ze Śremskim Sportem, to już letni pewniak

Koniec lata z rowerowym piknikiem nad Jeziorem Grzymisławskim w Śremie

W sobotę 2 września rowerowa odsłona rajdu miała niejako trzy odsłony. Pierwsza z tras prowadziła sprzed budynku Śremskiego Sportu przy ul. Staszica do pobliskiego Nochowa, czyli około 7 do 10 kilometrów, druga trasa z kolei liczyła ok. dystans około 40 kilometrów, trzecia natomiast nie miała startu, można było wyruszyć z dowolnego miejsca i dotrzeć na metę, którym był amfiteatr nad Jeziorem Grzymisławskim w Śremie.