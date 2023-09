Rowerzyści ze Śremu i okolic spotkali się w Dąbrowie na symbolicznym zakończeniu sezonu rowerowego. Jesienna odsłona cyklu "Rowerem do... "

Rowerowa impreza na koniec sezonu w Dąbrowie pod Śremem

Cykl imprez pod hasłem "Rowerem do... " skierowany jest do rowerzystów i ma na celu zachęcenie ich do poznawania Śremu i okolic. Co ciekawe wydarzenie to, czy może raczej rajd rowerowy, nie ma startu, a jedynie metę. Start to dowolne miejsce, z którego rowerzysta lub grupa rowerzystów wyrusza w drogę. Meta natomiast co impreza znajduje się w innym miejscu. W tym roku powróciła ona do Dąbrowy.