W takie upały śremianie wybierają odpoczynek nad Jeziorem Grzymisławskim OPRAC.: Katarzyna Baksalary

Kiedy temperatury przekraczają 30 st. C śremianie chłodzą się między innymi kąpielami w Jeziorze Grzymisławskim. Piaszczysta plaża w gorące dni zazwyczaj jest pełna osób szukających wytchnienia nad wodą. Nad bezpieczeństwem plażowiczów czuwają ratownicy. Osoby chcące nie tylko powylegiwać się na kocu czy popluskać się w wodzie skorzystać mogą z wypożyczalni sprzętu. Kajaki, rowerki wodne dwu- i trzyosobowe oraz deski SUP czekają na chętnych. Korzystać można również z wyciągu do wakeboardingu.