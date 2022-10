Międzypokoleniowy projekt śremskich seniorów i uczniów SP nr 4. Przy Franciszkańskiej odbyły się warsztaty o wolontariacie

Są to działania międzypokoleniowe. Animatorzy przyjechali dzisiaj najpierw do Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Śremie. Tam przeprowadzili zajęcia z uczniami pierwszej klasy. Później zawitali do naszego klubu seniora. W warsztatach uczestniczyła grupa 10 osób. Te dwie grupy mają się później spotkać razem we wspólnej inicjatywie. Seniorzy razem z uczniami śremskiej czwórki mamy stworzyć wspólne wydarzenie, które będzie takim finałem tej międzypokoleniowej inicjatywy