Nie tylko weekend! 15-17 września 2023 w Śremie i okolicy. Wydarzenia i imprezy. Zobacz weekendowe propozycje [zdjęcia]

Wierni z powiatu śremskiego będą modlić się w Gogolewie nad Wartą

Do pokonania będziemy mieli 21,5 kilometra, pielgrzymując wśród przepięknej nadwarciańskiej przyrody, odpoczywając wśród sroczewskich dębów, do Gogolewa dojdziemy ok. godz.10.30

Weekend na sportowo w Śremie o okolicy

W ten weekend coś dla siebie znajdą zarówno biegacze, jak i cykliści. Sobota to kolejna odsłona wydarzenia „Rowrem do ...", którego uczestnicy zawitają do Dąbrowy pod Śremem. Z kolei w niedzielę, w samo południe Śremski Sport i Muzeum Śremskie organizują wyjątkowy bieg. Biegacze będą mieli do pokonania trasę ok. 5 kilometrów, która będzie prowadzić ulicą Mickiewicza, Wiosny Ludów, Krótką oraz wałem i promenadą wzdłuż Warty. Uruchomiono już apisy internetowe, a koszt wpisowego to symboliczne 10 złotych. Dla wszystkich uczestników biegu organizatorzy przygotują medale. Limit startujących to 150 biegaczy.