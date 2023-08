Nie tylko weekend! 4-6 sierpnia 2023 w Śremie i okolicy. Wydarzenia i imprezy. Zobacz weekendowe propozycje [zdjęcia] Tomasz Barylski

Jak zacząć weekend to z przytupem i najlepiej w piątek. Przed nam koncert “Lato #naMAXXa w ramach Urodzin Śremu. Na scenie wystąpią Agnieszka Chylińska oraz Ignacy. To jednak nie wszystko, co czeka nas w nadchodzący weekend. Zobaczcie nasze propozycje!