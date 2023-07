Ostatnia odsłona Muzy w Muzeum Śremskim. W tym roku odbyły się tylko trzy koncerty. Następne dopiero za rok!

Do tej pory w cyklu koncertów Muza w Muzeum zaprezentował słuchaczom całkiem sporą gamę muzycznych gatunków i osobowości. Na scenie pojawiali się muzycy ze Śremu i najbliższych okolic, oraz ci, którzy, aby zagrać w Śremie, musieli pokonać wiele kilometrów. Muza w Muzeum to przede wszystkim różnorodność, najlepszym dowodem na tym są trzy tegoroczne koncertowe odsłony.

W tym roku w ramach Muzy w Muzeum odbyły się zaledwie trzy koncerty, które różniły się od siebie diametralnie. Pierwszy z nich to rockowa odsłona w wykonaniu Beat Wise oraz The Shwagiers. Druga odsłona to flirt z bluesowym klimatem dzięki Blues Fighter oraz tegoroczną perełką tego koncertowego cyklu, czyli zespołem "Niemy", który zagrał po raz pierwszy i zapewne nie ostatni. Trzeci wieczór natomiast, czyli ostatnia odsłona tegorocznego grania w ramach Muzy w Muzeum, która odbyła się w piątek 28 lipca, to spotkanie z Małgosią Mamys i Witalisem Sąsiadkiem oraz z Iwoną Jurgą, Lechem Nawrockim i resztą zespołu.