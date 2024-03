Niedziela Palmowa w Śremie. W Muzeum Śremskim rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszą Palmę Wielkanocną

Po raz trzeci już Muzeum Śremskie ogłosiło konkurs na najpiękniejszą Palmę Wielkanocną. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się w Niedzielę Palmową 24 marca. Jury konkursowe oceniając palmy, zwracało uwagę między innymi na to, że zostały one wykonane z naturalnych materiałów. Do konkursu zgłoszono ponad 30 palm.

Katarzyna Baksalary