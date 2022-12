Niedziela w świątecznym klimacie w Śremie i okolicy. W tych miejscowościach odbywają się kiermasze i inne wydarzenia [zdjęcia] Tomasz Barylski

Już za dwadzieścia dni zasiądziemy przy wigilijnym stole. Niedziela 4 grudnia to nie tylko zmagania naszej reprezentacji podczas piłkarskiego mundialu w Katarze i mecz z Francą. To również liczne wydarzenia w świątecznym klimacie w Śremie i powiecie. Już o godzinie 12:00 zapraszamy na kiermasz w Brodnicy. Godzinę później rozpocznie się wydarzenie w Książu Wielkopolskim. W obydwu miejscowościach nie zabraknie mocy atrakcji dla najmłodszych, w tym wizyty św. Mikołaja oraz licznych stoisk ze świątecznymi ozdobami i smakołykami. O godzinie 14:00 na swoje wydarzenie zaprasza Koło Gospodyń Wiejskich Lubiatówki. W Lubiatkówu odbędzie się wielkie pieczenie świątecznych pierników. Kiermasze zaplanowano również w Lubiatowie i Wyrzece, a do Śremu zawita Konwój Świętego Mikołaja 2022, który z Nochowa (parking przy sklepie Chata Polska). Z kolei o 17:00 za miedzą w Kórniku spotkanie ze świętym Mikołajem i oficjalne rozświetlenie choinki na miejscowym Placu Niepodległości. Szczegóły znajdziecie w naszej galerii.