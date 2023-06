Nieopodal sali wiejskiej w Grzybnie powstanie nowoczesne boisko. Z obiektu będą korzystać mieszkańcy i uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych Katarzyna Baksalary

Gmina Brodnica ma dobre wiadomości dla mieszkańców Grzybna. Jest zielone światło dla budowy nowoczesnego wielofunkcyjnego boiska w tej miejscowości. Jeśli wszystkie założenia terminów, co do jego budowy się sprawdzą, to będzie ono gotowe jeszcze w tym roku.