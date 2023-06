Sto tysięcy złotych dla gminy Brodnica. Wójt Marek Pakowski z wizyty w Pleszewie wrócił z dofinansowaniem na fotowoltaikę w urzędzie gminy

Wyprawa wójta Brodnicy po pieniądze do Pleszewa

Brodnica z jedną z najwyższych kwot dofinansowania

Wracając jednak do gminy Brodnica, to była to jedna z tych gminy, która uzyskała największe dofinansowanie, a mianowicie sto tysięcy złotych. Pieniądze to zostaną wykorzystane na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 20,25 kW na potrzeby własne budynku Urzędu Gminy Brodnica w ramach zadania "Zmiana źródeł dostarczanego do budynku Urzędu Gminy Brodnica w celu poprawy efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Gmina Brodnica otrzymała maksymalne dofinansowanie w kwocie 100 tysięcy złotych. Wśród samorządów podpisujących umowy w tym samym czasie taką kwotę otrzymało jedynie Miasto i Gmina Pleszew. Piotr Fehler