Olga Rudnicka w śremskiej Bibliotece Publicznej. Autorka powieści kryminalnych spotkała się z czytelnikami [zdjęcia]

Śremianka podczas spotkania podzieliła się również z czytelnikami refleksją na temat pisania. Olga Rudnicka zdradziła czym jest dla niej pisanie.

Pisanie to mój narkotyk, to uzależnienie, to rodzaj autoterapii. Wciskam się w swój alternatywny świat, tworząc bohaterów, którzy nabierają charakter i osobowość. Potrafię wyobrazić sobie mimikę ich twarzy, żyje z nimi kilka lat. Dla państwa to książka, dla mnie osobiście to moje “skarbki”. Tak określam swoje książki od samego początku