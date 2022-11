Piątek z poezją w śremskiej Bibliotece Publicznej, czyli 45. Międzynarodowy Listopad Poetycki

Spotkanie poetyckie “Igraszki ze słowem” przyciągnęło sporą grupę miłośników sztuki poetyckiej. W piątkowym wydarzeniu uczestniczyło 10 poetów, którzy zaprezentowali swoją twórczość: Michał Piętniewicz, Andrzej Walter, Andrzej Dębkowski, Adam Bolesław Wierzbicki, Małgorzata Góralska, Krystyna Mazur, Mateusz Żaboklicki, Gabriela Szubstarska, Kacper Płusa i Marek Wawrzkiewicz, prezes Związku Literatów Polskich.

- mówiła na początku spotkania Anna Laska-Szmyt, dyrektor Biblioteki Publicznej im. Heliodora Święcickiego w Śremie.

Szanowny Panie Burmistrzu, drogi Adamie. Odnoszę takie przykre wrażenie, że bywam tutaj zbyt często. Ale to pół biedy. Ale że bywa tutaj Andrzej Dębkowski i Andrzej Walter to już symptom upadku kultury wysokiej. Śledzę Twoją twórczość Adamie i jestem coraz smutniejszy. Wydajesz nowe książki, piszesz wiersze. To źle świadczy o Tobie jako burmistrzu