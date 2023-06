Pacynkowa załoga nagrała w Śremie spektakl profilaktyczny dla najmłodszych. Tym razem dotyczy tematyki spektrum autyzmu

W połowie lutego br. roku nagrano spektakl pt. „Jak Lew Leonard zrozumiał, co to znaczy być równym”, który dotyczył tematów związanych z tolerancją i problematyką dotycząca ochrony praw człowieka. Tym razem śremscy policjanci i osoby związane z Publiczną Szkołą Podstawową im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Śremie w swoim spektaklu poruszyli tematykę dotyczącą autyzmu. Spektakl został nagrany w gościnnych progach Kinoart.

To już kolejna, nasza propozycja profilaktyczna, którą przygotowujemy wspólnie z Kinoart, Klubem Relax - Klubową TV oraz Publiczną Szkołą Podstawową im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Śremie.Niebawem zaprosimy rodziców, aby wspólnie z dziećmi obejrzeli nasz spektakl z pacynkami, który trafi do sieci. Tym razem maluchy dowiedzą się, czym jest autyzm. Będzie o tym, jak mogą zachowywać się osoby w spektrum i jak ważne jest to, abyśmy im pomagali i okazywali zrozumienie