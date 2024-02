Weekend 17-18 lutego w Śremie i okolicy. Koncerty, imprezy, wydarzenia. Zobacz weekendowe propozycje [zdjęcia]

Muzyczna sobota w sali widowiskowej Muzeum Śremskiego

To będzie koncertowy, sobotni wieczór w Muzeum Śremskim. Na scenie sali widowiskowej wystąpią Pawlack oraz Supernova. Najpierw publiczność rozgrzeje Pawlack, czyli Wojtek Pawlak. To miłośnik przestrzennych gitar, syntezatorowych melodii, który sam pisze, produkuje i nagrywa swoje piosenki. Jego muzyka to klimat indie rocka, dream/bedroom popu. Na scenie towarzyszyć mu będą Paweł Szerszeń, Bastian Najdek i Bartek Czubala.

Wisienką na torcie będzie duet Supernova, czyli Maciej Kómoch i Hubert Błaszczyk. Muzycy, których można kojarzyć z lokalnym zespołem Camping Hill, postanowili stworzyć coś własnego. Ich wspólna przygoda rozpoczęła się od tworzenia audycji radiowej ”Spacer po linie” w Radiu Afera. Na scenie „wyrzucą” z siebie uśpione pokłady muzycznej energii, a ich twórczość nie ma gatunkowych ograniczeń. Jak zdradzili ich „duet byłby bezbarwny, gdyby nie towarzystwo wspaniałych muzyków, jakimi są Michał Francuzik oraz Szymon Baranowski. To dzięki nim koncerty nabiorą pełni blasku”.