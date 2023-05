Pierwsza Komunia Święta w parafii Najświętszego Serca Jezusa w Śremie. Sakrament przyjęło ponad setka dzieci

Młodzi parafianie z NSJ w Śremie przyjęli Pierwszą Komunię Świętą

Powitał ich przed świątynią ks. kan. Ryszard Adamczak, proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa. Zanim dzieci w krótkiej procesji weszły do kościoła, ksiądz proboszcz zmówił krótką modlitwę, poświęcił pierwszokomunijne różańce oraz książeczki, a następnie pokropił wszystkie dzieci wodą święconą. Rodzice natomiast pobłogosławili swoje dzieci, które już za moment miały przyjąć sakrament.

Bliscy towarzyszyli dzieciom pierwszokomunijnym ze Śremu

Kiedy już młodzi parafianie zasieli w kościelnych ławkach, ks. Ryszard Adamszak, zwracając się do nich, powiedział, że przyjęcie Pierwszej Komunii Świętej, to pierwszy krok do zaprzyjaźnienia się z Panem Bogiem.