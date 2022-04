Piłka nożna: maszyna ruszyła! To pogrom! Trzecie zwycięstwo z rzędu UKS Śrem [zdjęcia]

Bardzo się cieszę. Jestem zadowolony z postawy chłopaków. Przede wszystkim trochę inaczej już myślą. Inaczej na boisku podejmują decyzje. Właściwie takie jakbym chciał. Nie ukrywam, że ta czerwona kartka dla rywali ułatwiła nam zadanie. Była bardziej przypadkowa niż on to chciał zagrać. Ale mecz jest meczem. Cieszy mnie ta liczba zdobytych bramek. Te założenia, które mieliśmy w przerwie nakreślone zrealizowaliśmy w stu procentach. Pniemy się do góry, mamy mieć radość z tej gry, rozwijać się