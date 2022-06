Piłka nożna. Warta Śrem z nowym trenerem postraszyła lidera, Polonię Leszno [zdjęcia]

Lider z Leszna był w zasięgu Warty Śrem

W rundzie jesiennej obecnej kampanii warciarze wywalczyli komplet punktów na wyjeździe z Polonią. Po trafieniach Patryka Słomczyńskiego i Bartosza Skrzypczaka nasz zespół wygrał w Lesznie 2:0. Niedzielny mecz tych drużyn był debiutem na ławce trenerskiej nowego szkoleniowca Warty, Łukasza Kubzdyla. Do przerwy przyjezdni dwukrotnie wykorzystali błędy gospodarzy i prowadzili po golach Patryka Gendery i Damiana Nowaka. Kiedy na 3:0 podwyższył ponownie Gendera wydawało się, że jest już po zawodach.

Jednak zespół trenera Kubzdyla pokazał charakter i walczył do samego końca o korzystny rezultat. Najpierw po składnej akcji Patryk Słomczyński idealnie dograł do Dawida Forszpaniaka, który strzałem po ziemi z pierwszej piłki pokonał Jędrzeja Dorynka. Kilka minut później na listę strzelców wpisał się kolejny zawodnik Polonii, Tomasz Olejnik. Problem w tym, że był to gol samobójczy po jednej z wrzutek w pole karne. Warciarze złapali kontakt i napsuli liderowi sporo krwi w końcówce. Po jednym z dośrodkowań była szansa na wyrównującego gola. Niestety żaden z naszych zawodników nie sięgnął futbolówki.