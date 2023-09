Początek roku szkolnego w Śremie i okolicach. Policjanci czuwają nad bezpieczeństwem uczniów wracających do szkół OPRAC.: Tomasz Barylski

Początek roku szkolnego to wzmożone działania śremskich policjantów w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”. KPP Śrem

Poniedziałek, 4 września to czas powrotu uczniów do szkół. Tradycyjnie w związku z zakończeniem wakacji i początkiem roku szkolnego policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Śremie prowadzą działania prewencyjno-porządkowe „Bezpieczna droga do szkoły”.