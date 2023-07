Przegląd tygodnia z 16.07.2023 w Śremie. Najważniejsze wydarzenia od 9.07 do 15.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

W piątkowy wieczór, 14 lipca Muzeum Śremskie po raz piąty zaprosiło mieszkańców Śremu i okolic na cykl koncertów Muza w Muzeum. Inauguracja tegorocznego cyklu to połączenie rytmów hip-hop i rockowych brzmień w wykonaniu Beat Wise i The Shvagiers.

W piątkowy wieczór, 14 lipca w Muzeum Śremskim to nie tylko koncert z cyklu Muza w Muzeum. To również wernisaż "11 spojrzeń fotograficznych" podczas którego można zobaczyć fotografie przygotowane przez członków Śremskiej Grupy Fotograficznej.

Spotkanie sołtysów z gminy Książ Wielkopolski z władzami samorządowymi. W środę, 12 lipca sołtysi spotkali się w Kołacinie, gdzie rozmawiano m.in. o realizacji budżetu na 2023 rok i na temat przyszłorocznego budżetu sołeckiego. Była to okazja do poruszenia wielu innych ważnych spraw.

Cisza, spokój, z dala od dużego miasta, wśród lasów i jezior? To wymarzony sposób na odpoczynek dla wielu osób. W Wielkopolsce jest to możliwe mając własny domek letniskowy lub rekreacyjny. Szukacie takiego? Przygotowaliśmy zestawienie domków na sprzedaż z województwa wielkopolskiego.

Niebezpieczne zdarzenie na jednym z przejść dla pieszych w Śremie. W czwartek, 13 lipca na oznakowanym przejściu dla pieszych przy ulicy Powstańców Wielkopolskich doszło do potrącenia pieszej. Ranna kobieta została przewieziona do szpitala.

Aleja Gwiazd w Śremie wzbogaci się o kolejne gwiazdy. 12 sierpnia do naszego miasta zawitają znani z pierwszych stron gazet i portali internetowych. W tym roku we wspomnianej alei swoje gwiazdy odsłoni pięcioro artystów. W tym gronie są aktorzy, aktorki i znana piosenkarka.

We wtorkowe popołudnie 11 lipca zagroda alpaków ALPAKARO w Ludwikowe koło Śremu zaprosiła najmłodszych na niezwykłe wydarzenie. Podczas "Czytania z alpakami" najmłodsi poznali nie tylko przygody bohaterów książki "Dzieci z ulicy Awanturników". Była to znakomita okazja do poznania sympatycznych zwierząt, które zamieszkują to miejsce.