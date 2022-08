Puchar tysiąca drużyn. Zespoły z powiatu śremskiego poznały rywali w Pucharze Polski strefy poznańskiej

Puchar tysiąca drużyn

Puchar Polski jest nazywany potocznie pucharem tysiąca drużyn. Rozgrywki charakteryzują się swoją specyfiką i często dochodzi w nich do niespodzianek. Wielkopolscy kibice doskonale pamiętają ciężką przeprawę jaką miał Lech Poznań w kampanii 2014/2015, kiedy w pierwszym meczu półfinałowym przegrał z ówczesnym drugoligowcem, Błękitnymi Stargard Szczeciński 1:3. Ostatecznie to poznaniacy awansowali do finału wygrywając 5:1 po dogrywce u siebie. W poprzedniej edycji rewelacją rozgrywek pucharowych była Olimpia Grudziądz, która odpadła po półfinale z “Kolejorzem” (porażka 0:3 przyp.). Jednak po drodze trzecioligowiec wyeliminował m.in. Wisłę Kraków.

Długa droga na Stadion Narodowy

Dla klubów z niższych klas rozgrywkowych droga na Stadion Narodowy jest jeszcze dłuższa. W Wielkopolsce zespoły z V ligi, okręgówki A Klasy i B Klasy oraz drużyny niezrzeszone rywalizują w pięciu strefach: poznańskiej, pilskiej, kaliskiej, konińskiej i leszczyńskiej. Zwycięzcy meczów finałowych w poszczególnych strefach przystępują do rywalizacji pucharowej na szczeblu wojewódzkim, gdzie mierzą się z zespołami z IV i III ligi. Zdobycie Pucharu Polski na szczeblu województwa daje dopiero możliwość gry na szczeblu centralnym. Wówczas do mniejszych miejscowości przyjeżdżają zespoły z Ekstraklasy czy I ligi.

Z kim zagrają zespoły z powiatu śremskiego?

Pucharową przygodę w strefie poznańskiej rozpoczynają drużyny z naszego powiatu. Na sam początek w 1/32 finału czekają nas derbowe starcia. Beniaminek okręgówki Zawisza Dolsk zmierzy się na własnym terenie z … Wartą Śrem. Jak zwrócił uwagę trener dolskiego zespołu, Maciej Fujak to trzecie derbowe starcie w tym miesiącu. W lidze Zawisza pokonał na inaugurację UKS Śrem 2:1, a w minioną sobotę zremisował 1:1 z Pogonią Książ Wielkopolski. Wspomniany zespół z Książa Wlkp. prowadzony przez Marcina Tomaszewskiego będzie miał trudne zadanie. Los skojarzył go z innym piątoligowcem, Piastem Kobylnica, którego aspiracje sięgają czwartej ligi. Warto dodać, że do niedawna trenerem “piastunek” był Łukasz Kubzdyl, obecny szkoleniowiec śremskiej Warty.

W tej rundzie pucharowej czekają nas także … derby Śremu, czyli starcie UKS ze Sportowym Śremem. To zespół niezrzeszony w rozgrywkach ligowych w którym grają byli zawodnicy związani niegdyś z miejscowymi klubami. Warto dodać, że Sportowy Śrem w poprzednich rundach pokonał Phytopharm Klęka 2:1 i rezerwy Przemysława Poznań 1:0. W losowaniu fortuna uśmiechnęła się do KSGB Manieczki. Podopieczni Michała Mocka otrzymali tzw. wolny los dzięki któremu mają pewny udział w 1/16 finału Pucharu Polski. Tam zmierzą się ze zwycięzcą pary Clescevia Kleszczewo - Polonia II Środa Wielkopolska. Mecze 1/32 finału zaplanowano na środę 31 sierpnia. Przypomnijmy, że w pierwszej rundzie pucharowych zmagań odpadł występujący na co dzień w B Klasie, Amicus Mórka, który przegrał u siebie z SKS 13 Poznań 1:10. Honorową bramkę dla drużyny z Mórki zdobył Maciej Nawrot.