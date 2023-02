Rozpoczęto nabór do przedszkoli i szkół podstawowych w gminie Śrem. Do kiedy potrwa rekrutacja?

Rusza nabór do przedszkoli i szkół podstawowych w gminie Śrem

Do końca tego roku szkolnego i rozpoczęcia się następnego jest jeszcze sporo czasu, jednak dzisiaj ruszył nabór do śremskich szkół i przedszkoli. Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych szkół podstawowych i przedszkoli na terenie naszej gminy potrwa do 10 marca włącznie. Będzie ona przeprowadzona z wykorzystaniem systemu elektronicznego