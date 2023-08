Śremscy wojskowi obchodzili swoje święto. Uroczysta zbiórka zakończyła się tym razem pokazem umiejętności naszych żołnierzy

Święto Wojska Polskiego w Śremie. W tym roku uroczysta zbiórka w koszarach

Zebranych na placu apelowym żołnierzy powitał ppłk Daniel Dąbek, dowódca 6. batalionu dowodzenia Sił Powietrznych. W swoim przemówieniu przypomniał Bitwę Warszawską i to, że według niektórych była ona równie istotna jak, chociażby Bitwa pod Maratonem czy Bitwa pod Waterloo.

Awanse, wyróżnienia oraz pokaz umiejętności śremskich wojaków

Uroczysta zbiórka to okazja do wręczenia przekazania żołnierzom decyzji o awansach, medali, wyróżnień i nagród. Również pracownicy cywilni śremskiej jednostki wojskowej tego dnia otrzymują wyróżnienia.

To, co wyróżniało tegoroczną uroczystość z okazji Święta Wojska Polskiego w śremskiej jednostce wojskowej to kończący uroczystość pokaz umiejętności walki wręcz. Z pewnością pokaz w wykonaniu śremskich żołnierzy spodobał się wszystkim obserwującym - zaproszonym gościom oraz rodzinom żołnierzy.