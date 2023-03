Śremski Klub Bokserski Warta. Nasi zawodnicy i zawodniczki gotowi do startu w Mistrzostwach Wielkopolski w Boksie

Śremskie młodziczki w eliminacjach do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży

Od 2 do 5 marca w Ciechocinku odbywały się wspomniane eliminacje do XXIX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Kadetek oraz turniej selekcyjny do kadry Polski Młodziczek i Młodzików. Śremski Klub Bokserski Warta reprezentowały: Nadia Pulcidis, Magdalena Lange, Antonina Szmyt, Lena Jankowiak i Nikola Jabłońska