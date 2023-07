Święto Policji w Śremie. Uroczysta zbiórka śremskich stróżów prawa sposobem na uczczenie ich święta

Artykuł pierwszy ustawy o policji mówi, że tworzy się policję jako formację umundurowaną, uzbrojoną, służącą społeczeństwu. Jesteśmy przygotowani do zapewnienia bezpieczeństwa ludziom i również jesteśmy powołani do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. (…) Każda osoba, która zakłada mundur policyjny i wypowiada słowa ślubowania, gdzie jest napisane, że wykonujemy swoje zadania nawet z narażeniem życia, w stu procentach angażuje się w służbę i w stu procentach jest po to, aby pomagać. Oczywiście służąc społeczeństwu, to wcale nie znaczy, że mamy być sługami