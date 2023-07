Tu odpoczywają Wielkopolanie. Sprawdźcie, gdzie wybrać się nad wodę latem w Wielkopolsce. Polecamy pięć sprawdzonych miejscówek nad wodą!

Powidz – jezioro, które kusi nie tylko Wielkopolanie

Na jeziorze można popływać żaglówką, rowerkiem wodnym, czy też kajakiem - wypożyczalni nie brakuje. Jezioro Powidzkie to idealne miejsce do aktywnego spędzania czasu dla tych, którym trudno usiedzieć spokojnie na kocu, ale również i świetne miejsce dla tych, którzy po prostu szukają pięknego miejsca na letni relaks.

Skorzęcin – często nazywany „Wielkopolską Ibizą”

Jezioro Dominickie – pojezierze leszczyńskie poleca się na lato

Na Jeziorze Dominickim, nie brakuje amatorów żaglówek oraz kajaków. Szczególnie ci drudzy cieszą się pobytem nad jeziorem, a to za sprawą połączenia tego jeziora z innymi, dzięki czemu można okolice poznawać siedząc wygodnie w kajaku i wyruszając w rejs szklakiem konwaliowym. Szlak jest prosty i nadaje się dla całych rodzin, warto jednak przed wyprawą upewnić się, że susza nie pokrzyżowała planów i nie sprawiła, że poziom wody będzie zbyt niski, żeby swobodnie przemieszczać się między kolejnymi jeziorami.

Jednym z kąpielisk, które odwiedzają tłumnie Wielkopolanie jest „Pudełkowo” w Boszkowie. To właśnie tu zagląda wielu mieszkańców Wielkopolski i nie tylko, by zrelaksować się nad wodą. W tym roku sezon rozpoczął się 1 lipca i potrwa do końca wakacji. Odpoczywający na kąpielisku „Pudełkowo” są pod czujnym okiem ratowników, którzy od godz. 10 do 18 czuwają nad bezpieczeństwem kąpiących się.