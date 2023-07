Tłumy na polu namiotowym w Jarosławkach. W miniony weekend padł rekord wypoczywających!

Plaża i pole namiotowe w Jarosławkach pełne ludzi

Jednym z miejsc w gminie Książ Wielkopolski, które niewątpliwie ma swój walor turystyczny i rekreacyjny, są tereny nad Jeziorem Jarosławskim. Każdego roku wypoczywają nad nim prawdziwe tłumy i to nie tylko z ksiąskiej gminy, czy nawet powiatu śremskiego, ale również wielu spoza najbliższej okolicy.

Chętni na wypoczynek nad Jeziorem Jarosławskim mogą korzystać z dwóch kąpielisk, gdzie od godz. 10 do godz. 18 nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy. Nad jeziorem funkcjonuje również wypożyczalnia sprzętu wodnego zarówno do rekreacji jak i dla wędkarzy. Osoby szukające bardziej sportowych wrażeń, skorzystać mogą z boiska do siatkówki. Dla dzieci przygotowano również plac zabaw.