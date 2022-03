Tygodniowy przegląd prasy 13.03.2022: Śrem, 6.03-12.03.2022. Poznaj najważniejsze informacje ze Śremu

Od 10 marca zakłady spółki Volkswagen Poznań w Poznaniu i we Wrześni czasowo wstrzymują produkcję wytwarzanych tam modeli. Ma to związek z sytuacją na Ukrainie.

Hanna Mazurczak - wolny człowiek ze Śremu. Coś złego może Ci się przytrafić na twoim własnym podwórku, tak samo jak gdzieś, w tak zwanym “szerokim świecie”- stwierdza w rozmowie z nami Hanna Mazurczak, śremianka, współprowadząca kanał „Lokalersy” na YouTube. Rozmawiamy o tym, jak spakować się w plecak i z dnia na dzień wyjechać, jak dostać pracę u francuskiego rolnika oraz o tym, jak mniej kupować i nie marnować. Hanię pasjonuje kuchnia zero waste. Studiowała co najwyżej, a właściwie aż z życia. Dziś mówi nam szczerze, jak wygląda czerpanie energii do życia, z czegoś innego niż, z robienia pieniędzy.

W niedzielne popołudnie 6 marca na sali sportowej w Dolsku rządził tenis stołowy. Tego dnia odbyły się Mistrzostwa gminy Dolsk w tenisie stołowym seniorów. Kto zwyciężył w imprezie zorganizowanej przez miejscowy Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy?

Utytułowany zawodnik Uczniowskiego Klubu Sportowego Dolsk, Jakub Furmanowski otrzymał powołanie do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata Taekwondo ITF, które odbędą się w dniach 27-31 lipca w Holandii.

Dzień Kobiet przypadający 8 marca to intensywny czas dla kwiaciarni. W końcu nie ma lepszego prezentu niż piękny bukiet kwiatów. Jednak dla niektórych dokonanie wyboru to nie lada ból głowy. Jakie kwiaty kupić swojej żonie, mamie? Zajrzeliśmy do jednej ze śremskich kwiaciarni zobaczyć, co cieszy się największym “wzięciem” wśród klientów.