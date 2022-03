Wolny człowiek ze Śremu: surfuje na oceanie, joguje, grzebie w śmietnikach, a następnie gotuje i nagrywa na YT. Kim jest Hania Mazurczak? Redakcja

Wolny człowiek ze Śremu: surfuje na oceanie, joguje, grzebie w śmietnikach, a następnie gotuje i nagrywa na YT. Kim jest Hania Mazurczak? arch. prywatne Hanna Mazurczak Zobacz galerię (9 zdjęć)

Hanna Mazurczak - wolny człowiek ze Śremu. Coś złego może Ci się przytrafić na twoim własnym podwórku, tak samo jak gdzieś, w tak zwanym “szerokim świecie”- stwierdza w rozmowie z nami Hanna Mazurczak, śremianka, współprowadząca kanał „Lokalersy” na YouTube. Rozmawiamy o tym, jak spakować się w plecak i z dnia na dzień wyjechać, jak dostać pracę u francuskiego rolnika oraz o tym, jak mniej kupować i nie marnować. Hanię pasjonuje kuchnia zero waste. Studiowała co najwyżej, a właściwie aż z życia. Dziś mówi nam szczerze, jak wygląda czerpanie energii do życia, z czegoś innego niż, z robienia pieniędzy.