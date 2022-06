W ZSP Śrem uczniowie zakończyli rok szkolny. Na szklonym boisku stanęło razem około 600 uczniów śremskiego ZSP Katarzyna Baksalary

Zakończenie roku szkolnego to okazja do uroczystego wręczenia uczniom kończącym rok nauki z wyróżnieniem świadectw z czerwonym paskiem. Tak też się stało podczas apelu szkolnego na boisku szkolnym w Zespole Szkół Politechnicznych w Śremie. Świadectwa blisko 30 uczniów wręczyła dyrektor szkoły Wisława Frydryszak. W krótkich słowach, zwracając się do wszystkich zebranych na szkolnym boisku, dyrektor ZSP Śrem życzyła uczniom przede wszystkim bezpiecznego letniego wypoczynku. - Do zobaczenia we wrześniu - powiedziała Wisława Frydryszak.