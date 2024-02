Walentynkowe morsowanie w Jarosławkach w szczytnym celu. Pieniądze zebrane do puszek wesprą rehabilitację Miłosza z Mchów

Morsowali w Jarosławkach w szczytnym celu

16-letni Miłosz z Mchów walczy o lepsze życie

Miłosz Mądry to chłopiec, który zmaga się z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego oraz przewlekłym zapaleniem wątroby. Choroba 16-latka sprawiła, że utracił on dawną sprawność, a dodatków leki, które przyjmował, uszkodziły kości, doprowadzając do osteoporozy u chłopca, przez co doszło do złamania kręgu odcinka piersiowego i lędźwiowego.