Warta Śrem ma nowego trenera. Łukasz Kubzdyl rozpoczyna pracę w śremskim zespole

Łukasz Kubzdyl - nowy trener Warty Śrerm

Łukasz Kubzdyl to trener doskonale znany w wielkopolskim środowisku piłkarskim. 38-latek w przeszłości występował w klubach z naszego regionu jako obrońca. Reprezentował barwy takich klubów jak Warta Poznań, Tur Turek, Wełna Rogoźno czy Unia Swarzędz z którą wywalczył awans do czwartej i trzeciej ligi. Co ciekawe w barwach “Dumy Wildy” występował razem z Piotrem Tomaszczakiem, obecnym szkoleniowcem UKS Śrem.